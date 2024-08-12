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Giriş Tarihi: 12.8.2024

Cudi’ye huzur geldi dönüş başladı

MEHMET DEMİRHAN
Cudi’ye huzur geldi dönüş başladı
Güneydoğu'da 1980'li yıllarda PKK terör örgütünün baskısı sonucu Şırnak'ın Silopi ilçesinde yer alan Cudi Dağı eteklerindeki köylerini terk etmek zorunda kalan vatandaşların talebi üzerine Silopi Kaymakamlığı köylerin yolunu yaptırmaya başladı. 5 köyün tam ortasında yer alan ve teröristler tarafından tahrip edilmiş köprü de yapılıyor. Yazı köyü muhtarı İsmail Güneş, "89'da ağlayarak köyü terk ettik. Şimdi mutlu ve huzurla dönüyoruz. Sağ olsun kaymakam beyin desteği ile köprümüz yapılıyor. Devletimizden memnunuz. Bütün köylülerimiz çok memnundur. Huzur ve güven bizim için çok önemli. Yeni doğmuşuz kadar sevinçliyiz" dedi.
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Cudi’ye huzur geldi dönüş başladı
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