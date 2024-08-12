Devlet ve millet Cilo’da halay çekti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen '6. Cilo Fest'te silah sesi yerine zılgıtlar yükseldi, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekildi. Yıllarca terör olayları nedeniyle muhteşem doğasıyla saklı bir cennet olan Türkiye-İran-Irak üçgeninde yer alan Sat Buzul Gölleri'ndeki Cilo Dağı'nda festival yapıldı. Terör örgütünün bir dönem 'girilemez' dediği bölgede, 30 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen festivale İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Betül Sayan Kaya ile vali, emniyet müdürü, komutanlar da yer aldı. Bu kez zılgıtların, Türkçe ve Kürtçe şarkıların yükseldiği bölgede, İçişleri Bakanı Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Hakkâri Valisi/ Belediye Başkanvekili Ali Çelik, emniyet müdürü ve komutanlar, halkla birlikte halaya durdu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 40 yıldır kardeşliğe pusu kurmaya cüret edip gölge düşürmeye çalışanlara karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini, yürütülen mücadele sonrası ise bölgenin terörden temizlendiğini belirterek, bu festivalin de buna atılan imza olduğunu söyledi.