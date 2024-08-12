“Eren’imi unutmayan herkesten Allah razı olsun”

Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'nde 11 Ağustos 2017'de teröristlerin düzenlediği saldırıda Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül 7. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı. Anma programına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım mülki ve askeri erkan ile Eren'in ailesi ve yakınları katıldı. İl Müftü vekili Haydar Bektaşoğlu tarafından Kur'anı Kerim Tilaveti okundu, dualar edildi. Acılı anne Ayşe Bülbül, "Yüreğim ilk günkü gibi yanıyor. Eren'imi ve tüm şehitlerimizi unutmayan herkese teşekkür ediyorum.Allah herkesten razı olsun" dedi. Duaların ardından Eren'in mezarı başında duygularını ifade eden Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ise "Biz bir ölür, bin diriliriz. Şehitler peygamberlerden sonra cennete gireceklerdir. Terörün acımasız vicdansız hukuksuz yönünü görüyoruz. 15 yaşındaki çocuğa silah sıkacak kadar gözü dönmüş caniler Ferhat komutanımızın üstüne kapanarak koruduğu anda onlarca mermi sıktı. Eren ve Ferhat Gedik komutanımıza Allahtan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaştığı mesajında "Bölücü terör örgütünün alçak saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Eren'imizin, Ferhat Astsubay'ımızın ve tüm şehitlerimizin katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.