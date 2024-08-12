Mahkemeye küfür etti, 2 yıl 7 ay 15 hapis cezası aldı

Demirkan G. yargılandığı İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk celsede heyet ve Cumhuriyet savcısına "Sizin adaletinizi s.." şeklinde küfür etti. Olayın tutanaklara geçirilerek suç duyurusunda bulunulmasının ardından hakaretten yargılanan sanık Demirkan G. 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırıldı.

Başka bir suçtan dolayı İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinden yargılanan Demirkan G. Daha ilk celsede ağır ceza heyeti ve Cumhuriyet savcısına "Sizin ben adaletinizi s.." dedi. Olay tutunağa geçirilerek şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

"PİŞMANIM"

Şüpheli Demirkan G. Hakkında "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret" suçundan iddianame düzenlendi. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Demirkan G. Savunmasında, "Olay tarihinde İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde sanık olarak yargılanıyordum. Duruşmaya SEGBİS ile bağlıydım. Haksız olarak yargılandığımı düşündüğüm için duruşma başladıktan sonra ağzımdan 'Sizin adaletinizi s..' şeklinde bir söz çıktı. Yaptığımdan dolayı pişmanım" dedi.

2 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme sanık Demirkan G.'nin "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.