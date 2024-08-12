Memurlardan eylemlere devam kararı: ’250 liralık’ zamma ret!

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ESHOT ve İZSU genel müdürlüklerinde görevli toplam 6 bin 300 memurun örgütlü olduğu Tüm Bel Sen İzmir 1 Nolu Şube ile Belediye yönetimi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi anlaşmazlıkla sonuçlandı.

MEMURLAR DEFALARCA IS BIRAKTI

Uzlaşının bir türlü sağlanamadığı süreçte memurlar iş bırakma eylemleri ve protestolar düzenleyerek yönetimi hedef almıştı. Bazı eylemlerde memurlar ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşanmış ve bu arbedeler gerekçe gösterilerek 7 memur görevinden uzaklaştırılmıştı.

0 ZAM ÖNERISI KABUL GÖRMEDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın SDT'ler konusunda önerdiği 16 bin 750 TL'lik teklif sendika tarafından kabul görmemişti. Tugay'ın bu önerisi ikramiyelerle birlikte hesaplandığında sıfır zamma denk geliyordu.

TUGAY TEKLİFİ 17 BİN TL"YE ÇIKARDI AMA...

Yeniden değerlendirme yapan belediye yönetimi, 17 bin TL SDT noktasında sendikaya teklif sunmuştu. 21 aylık sözleşmede önceki toplu iş sözleşmesinde yer alan sosyal haklar (regl, babalık izni, sosyal tesislerden indirimli ve ücretsiz yararlanma, Arabalı vapurdan yararlanma, mobbing kurulu gibi birçok özlük, sosyal ve demokratik haklar) olduğu gibi korunacak. Aynı zamanda, toplu iş sözleşmesinde olarak yer almamakla birlikte, Ocak ayında enflasyon zammı yansıtılacağı da sözlü olarak taahhüt edildi. Ayrıca, görevden uzaklaştırılan memurların sözleşmenin imzalanacağı gün göreve döneceği de belirtildi.

27 AYRI NOKTADA SANDIK KURULDU

Verilen teklif bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Genel Müdürlüğü ve İZSU Genel Müdürlüğü'ndeki 27 farklı noktada kurulan sandıklar ile memurlar tarafından oylandı. Yapılan referandumda. 3 bin 875 oy kullanıldı. 2 bin 57 hayır oyuna karşılık sandıktan 1818 evet oyu çıktı.Tüm Bel Sen İzmir 1 nolu sube baskani Cevdet Keleş, "Biz mücadelemize yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu.