Para balyaları için hesap vakti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarındaki birçok farklı hesap ve kullanıcı tarafından paylaşılan 'para sayma görüntüleri' ile ilgili iddianame hazırladı. İddianamede, kimliği belirsiz bir şahsın çanta içerisinden çıkardığı deste halindeki banknotları masaya dizmesine ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.Ayrıca parti binasının satın alımı için nakit olarak teslim edilen paranın 15 milyon 510 bin Türk lirası olduğu ve satıcı Ali Rıza Braka, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür NAS ile görüntülerin çekildiği ofisin sahibi olan Avukat Gökhan Taşkapan tarafından imzalanan tutanakla sabit olduğu kaydedildi. Savcılık, söz konusu CHP il binasının alımı için ne kadar ücret ödendiğini tespit etmek üzere CHP İstanbul İl Başkanlığına bir yazı gönderdi. Başkanlık tarafından gelen cevapta; binanın 2019'da 39 milyon 870 bin liraya alındığı belirtildi.Ancak bunun 24 milyon 360 bin lirasının Kasım 2019'da il başkanlığı hesabına havale edildiği, kalan 15 milyon 510 bin liranın ise "Bir Tuğla da Sen Koy" adlı kampanyaya gelen bağışlarla toplandığı ve döner sermaye bedeli olarak ödendiği kaydedildi. Öte yandan kampanyanın genel merkez tarafından yapıldığı, bu nedenle il başkanlığının hesap hareketlerini görme yetkisi olmadığını için detayları bilmedikleri ifade edildi.Şüpheliler İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İL Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, Eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in aralarında olduğu 22 şüpheli hakkında Siyasi Partiler kanuna muhalefet suçundan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Ayrıca tüm şüpheliler hakkında siyasi yasak talep edildi. 22 şüpheli 25 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.Ayrıca başsavcılık, il başkanlığı binası olarak kullanılan taşınmazların usulsüz şekilde toplanan paralarla alınması nedeniyle Siyasi Partiler Kanunu'nun 69, 74 ve 76'ncı maddeleri uyarınca CHP hakkında gerekli inceleme ve değerlendirme yapılarak usulsüz toplanan paraların hazineye irat kaydedilmesi, taşınmazların hazine adına tapuya tescil edilmesi hususunda gereği için dosyanın bir örneğini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Öte yandan CHP İl Başkanlığı binası olarak kullanılan taşınmazları satın alan CHP ve satıcı hakkında vergi mevzuatı çerçevesinde gerekli inceleme yapılması amacıyla İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına ihbarda bulunuldu.