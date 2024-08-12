Pirinççi’de İSKİ’ye kamulaştırma tepkisi: ‘Ranta kurban ediliyoruz’

Eyüpsultan'da, Alibeyköy Barajı'na yakın bir noktada yer alan Pirinççi Köyü (Mahallesi) sakinleri, su kotasının arttırılacağı gerekçesiyle İSKİ tarafından uygulamaya konulan tahliye kararına tepki gösterdi. İSKİ ve köy sakinleri arasında, Alibeyköy Barajı'nın su seviyesi yüksekliğine dair kot sınırı sebebiyle tahliye problemi yaşanıyor. Yaklaşık 40 yıl önce alındığı ancak uygulanmadığı iddia edilen kamulaştırma kararı, 5'i ahır olmak üzere 38 parseldeki ev ve işyerlerini kapsıyor.Koruma altındaki su havzasında bulundukları ve maksimum su kot seviyesinin altında konumlandıkları gerekçesiyle verilen tahliye kararının bazı evlere tebliği edildiği öğrenildi. Kot seviyesinin 29.75 metre olarak belirlenmesinin Mimar Sinan'a ait Mağlova Kemeri ve Kemerburgaz Kent Ormanı içinde yer alan bazı işletmeleri de su altında bırakacağını öne süren köy sakinleri, işlemin kamu yararı dışında gerçekleştirilmek istendiğini savunuyor. 2010-2019 yıllarında Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanlığını üstlenen ve 30 yıllık birikimini köyde hayvancılığa yatıranKenan Satıcı, "Alibeyköy Barajı, tam dolulukla çalışıyor. Kent Ormanı 26.5 kotta. Biz 29 kottayız. İnsanların evleri ellerinden alınmaya çalışılıyor. Bu kamulaştırmada yasal bir dayanak yok" dedi.Tahliye edilmek istenen alanda organik tarım yapan Necmettin Şargın (47) da "AK Parti döneminde böyle bir şey yoktu. CHP belediyeyi aldıktan sonra araziler üzerinde rant hesapları yapmaya başladılar. Gözlerini arazimize diktiler" diye konuştu. Pirinççi'de çiftçilik ve hayvancılık yapan Gürkan Drama şunları kaydetti: "Burada amaç su baskını değil, rant hesabıdır. AK Parti döneminde böyle sorunlarla karşılaşmadık. CHP geldi, yıkım başladı."