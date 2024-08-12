Somali-Etiyopya geriliminde Ankara devrede

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, Etiyopya ve Somali heyetleri arasındaki görüşmeler halen Dışişleri Bakanlığı'nda devam ediyor.
Tarafların karşılıklı bir araya gelmediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bakanımızın koordinasyonunda Türkiye heyeti mekik diplomasisi yapıyor. Taraflarla ayrı ayrı görüşülüyor. Tarafları ortak bir anlayış çerçevesinde uzlaştırmaya çalışıyoruz. Bu uzun bir süreç."
TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUK FAALİYETLERİ:
Türkiye, Somali ve Etiyopya arasındaki krizin sona ermesi için arabuluculuk rolü üstlendi. İki ülke arasında gerçekleşecek liman anlaşması görüşmelerinin ikincisi bugün Ankara'da yapılacak. Görüşmede, iki dost ülkenin ihtiyaç, kaygı ve yaklaşımlarını dikkate alarak uzlaşı sağlanması yönünde çalışmaların olacağı belirtildi.
Etiyopya, ekonomik nedenlerle Kızıldeniz'e erişim için Somaliland ile 1 Ocak 2024 tarihinde bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, Somaliland'in tanınması vaadini içermesi nedeniyle Somali ve uluslararası toplumun tepkisini çekti. Etiyopya ile Somali Dışişleri Bakanları, iki ülke arasındaki krizin çözümü amacıyla 9-10 Mart tarihinde Nairobi'de bir araya getirildi; ancak iki ülke arasında yapılan dolaylı müzakerelerde bir sonuç alınamadı.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ, ARA BULUCULUK GİRİŞİMLERİ BAŞLADI
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali konuya ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı muhatap alan bir mektup yazarak Etiyopya ve Somali arasındaki ihtilafa dair Türkiye'nin desteğini istedi. Başbakan Abiy'nin mektubunun alınmasının ardından Başkan Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde ara buluculuk girişimleri başlatıldı.
Bu çerçevede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya ve Somalili muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdi ve Etiyopya ile Somali dışişleri bakanlarını 1 Temmuz 2024'te Ankara'da ağırladı. İki ülkenin dışişleri bakanları, Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde aynı fotoğraf karesinde yer aldı. Toplantı sonucunda taraflar, aralarındaki meseleyi barışçıl şekilde çözme yönündeki niyetlerini ortak açıklamayla kayda geçirdi.
UZLAŞI SAĞLANMASI YÖNÜNDE ÇALIŞMALAR OLACAK
Dışişleri Bakanı Fidan, 'Ankara Süreci' çerçevesinde 3 Ağustos'ta Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya giderek, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından kabul edildi. Somali tarafıyla da en üst düzeyde yürütülen temaslar sonucunda, ikinci tur görüşmelerin 2 Eylül yerine 12 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
Yürütülen diplomatik sürecin devamı olarak, iki ülke heyetlerinin Ankara'da konuk edilerek, iki dost ülkenin ihtiyaç, kaygı ve yaklaşımlarını dikkate alarak uzlaşı sağlanması yönünde çalışmaların olacağı belirtildi.
Etiyopya-Somali anlaşmazlığı
Etiyopya, dünyada denize erişimi olmayan en büyük nüfusa sahip ülke.
Eritre'nin 1991'de fiilen Etiyopya'dan ayrılması ve 1993'te hukuken bağımsızlığını kazanmasıyla denize erişimini kaybeden Etiyopya, ekonomik nedenlerle Kızıldeniz'e erişim konusunu gündemde tutmuş, Somaliland ile 1 Ocak'ta bu yönde bir Mutabakat Muhtırası imzalamıştı.
Söz konusu muhtıra, Somaliland'ın tanınması vaadini içermesi nedeniyle Somali'nin ve uluslararası toplumun ciddi tepkisini çekmişti.
Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.
Somali hükümeti ise Etiyopya'nın, Somaliland ile denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini Etiyopya'dan geri çekmişti.
Arap Birliği ve Afrika Birliği, Etiyopya ile Somaliland arasında denize erişim işbirliğine yönelik "Kızıldeniz'de askeri üs inşası ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiğini ve kınadığını duyurmuştu.
Etiyopya ile Somali Dışişleri Bakanları, iki ülke arasındaki krizin çözümünü teminen 9-10 Mart'da Nairobi'de bir araya getirilirken, iki ülke arasında yapılan dolaylı müzakerelerden bir sonuç alınamamıştı.