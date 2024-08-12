Somali-Etiyopya geriliminde Ankara devrede

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUK FAALİYETLERİ:

Türkiye, Somali ve Etiyopya arasındaki krizin sona ermesi için arabuluculuk rolü üstlendi. İki ülke arasında gerçekleşecek liman anlaşması görüşmelerinin ikincisi bugün Ankara'da yapılacak. Görüşmede, iki dost ülkenin ihtiyaç, kaygı ve yaklaşımlarını dikkate alarak uzlaşı sağlanması yönünde çalışmaların olacağı belirtildi.

Etiyopya, ekonomik nedenlerle Kızıldeniz'e erişim için Somaliland ile 1 Ocak 2024 tarihinde bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, Somaliland'in tanınması vaadini içermesi nedeniyle Somali ve uluslararası toplumun tepkisini çekti. Etiyopya ile Somali Dışişleri Bakanları, iki ülke arasındaki krizin çözümü amacıyla 9-10 Mart tarihinde Nairobi'de bir araya getirildi; ancak iki ülke arasında yapılan dolaylı müzakerelerde bir sonuç alınamadı.