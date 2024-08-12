Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Tuzla göçük soruşturmasında şüpheli müteahhite tutuklama talebi!
Giriş Tarihi: 12.8.2024 19:13

Son dakika: Tuzla göçük soruşturmasında şüpheli müteahhite tutuklama talebi!

İstanbul Tuzla’da inşaatı süren bir villanın alt yapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Gözaltına alınan 5 şüphelinin bugün adliyeye getirilmesiyle savcılık ifadeleri tamamlandı. Şüphelilerden müteahhit M.Z.V savcılıkça tutuklama talebiyle, diğer 4 şüpheli operatör ise adli kontrol taleniyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika: Tuzla göçük soruşturmasında şüpheli müteahhite tutuklama talebi!

Tuzla'da dün meydana gelen olayda bir binanın alt yapı çalışmalarının yapıldığı sırada göçük meydana gelmiş, Salih İğne ve Cengiz Öcalan göçük altında kalarak yaşamını yitirmişti.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler kepçe operatörleri E.U. ve Ö.K. ve kırıcı operatörler S.A. ve K.A ile müteahhit M.Z.V. gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin bitiminde 5 şüpheli, bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

ŞÜPHELİ MÜTEAHHİTE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık, 5 şüphelinin de ayrı ayrı ifadelerine başvurdu. Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden müteahhit M.Z.V savcılıkça tutuklanma talebiyle, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Son dakika: Tuzla göçük soruşturmasında şüpheli müteahhite tutuklama talebi!
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