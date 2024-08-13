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Giriş Tarihi: 13.8.2024 13:37

24 yıldır devam eden uyuşmazlık 1 ayda çözüme kavuştu

Edirne'de 24 yıldır devam eden ve 34 tarafı bulunan uyuşmazlık arabuluculuk sayesinde 1 ayda çözüme kavuştu.

UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
24 yıldır devam eden uyuşmazlık 1 ayda çözüme kavuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Edirne'de 24 yıldır devam eden ve 34 tarafı bulunan uyuşmazlığın arabuluculuk sayesinde 1 ayda çözüme kavuştuğunu açıkladı.

'MAHKEMELERİN İŞ YÜKÜNÜ AZALTIYORUZ'

Bakan Tunç, arabuluculuk sayesinde süreçleri hızlandırıldığını değinerek "Mahkemelerin iş yükünü azaltıyoruz." dedi. Tunç açıklamasında toplumsal barışa daha çok katkı sağlamak için alternatif çözüm yollarının kapsamını genişletmeye devam ediyoruz ifadelerini kullandı.

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24 yıldır devam eden uyuşmazlık 1 ayda çözüme kavuştu
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