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Giriş Tarihi: 13.8.2024 20:51 Son Güncelleme: 13.8.2024 20:52

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten YRP'ye tepki: Siyasi ilkeler açısından yüzleşmeleri gereken bir durum

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi'ne tepki gösterdi. Ömer Çelik, "Yeniden Refah Partisi hür iradeleriyle AK Parti’nin eser ve hizmet siyasetine katılma iradesini gösteren Belediye Başkanlarını töhmet altına bırakmaya çalışmaktadır." açıklamasında bulundu.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten YRP’ye tepki: Siyasi ilkeler açısından yüzleşmeleri gereken bir durum

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ömer Çelik, "Yeniden Refah Partisi hür iradeleriyle AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine katılma iradesini gösteren Belediye Başkanlarını töhmet altına bırakmaya çalışmaktadır. Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde birçok yerde müstakil bir siyaset izlememiş, AK Parti'ye kaybettirip CHP'ye kazandırmak amacıyla hareket etmiştir. Sadece bu amaçla, geçmişte AK Parti'de siyaset yapmış isimlere teklif götürme yoluna gitmesi siyasi ilkeler açısından yüzleşmeleri gereken bir durumdur. Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten YRP'ye tepki: Siyasi ilkeler açısından yüzleşmeleri gereken bir durum
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