Haberler Gündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mescid-i Aksa’ya yönelik provokasyonu lanetliyoruz!
Giriş Tarihi: 13.8.2024 19:17

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mescid-i Aksa’ya yönelik provokasyonu lanetliyoruz!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrailli radikal grupların Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınına ilişkin bugün bir açıklama yaptı. Ömer Çelik’in yaptığı açıklamada, "Soykırımcı Netanyahu kabinesinin bakanlarının da içerisinde yer aldığı İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa’ya yönelik provokasyonunu lanetliyoruz" ifadeleri yer aldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mescid-i Aksa’ya yönelik provokasyonu lanetliyoruz!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Çelik, Netanyahu'nun kabinesinde yer alan bakanların da dahil olduğu İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonuna sert tepki gösterdi.

"PROVOKASYONUNU LANETLİYORUZ"

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırımcı Netanyahu kabinesinin bakanlarının da içerisinde yer aldığı İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonunu lanetliyoruz. Netanyahu yönetimi, bu provokasyon ile İslam dünyasını, tüm dinleri ve insanlığın ortak mirasını hedef aldığını göstermiştir" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mescid-i Aksa’ya yönelik provokasyonu lanetliyoruz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA