AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mescid-i Aksa’ya yönelik provokasyonu lanetliyoruz!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Çelik, Netanyahu'nun kabinesinde yer alan bakanların da dahil olduğu İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonuna sert tepki gösterdi.

"PROVOKASYONUNU LANETLİYORUZ"

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırımcı Netanyahu kabinesinin bakanlarının da içerisinde yer aldığı İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonunu lanetliyoruz. Netanyahu yönetimi, bu provokasyon ile İslam dünyasını, tüm dinleri ve insanlığın ortak mirasını hedef aldığını göstermiştir" ifadelerini kullandı.