Bakan Maninur Özdemir Göktaş’tan Eskişehir saldırısı açıklaması: Dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız

Eskişehir'de bilgisayar oyunundan etkilendiği iddia edilen A.K. (18) bıçak ve baltayla Tepebaşı Camii'ne yakın çay bahçesinde bulunan vatandaşlara bıçak ile saldırdı, 5 vatandaş yaralandı. Üzerinde hücum yeleği, maske ve kask bulunan şüpheli aynı zamanda bu anları canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. A.K. isimli saldırgan saldırının hemen ardından güvenlik güçleri tarafından dün kıskıvrak yakalandı. Saldırganın canlı yayın açması olayı çok önceden planladığını da ortaya koydu. Sosyal medyada ise olay anının görüntüleri sıkça paylaşıldı.

"MÜCADELE ETMEYE KARARLIYIZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise Eskişehir saldırısı sonrası sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. Göktaş, paylaşımında "Eskişehir'de maskeli bir saldırganın, oynadığı oyunun etkisiyle gerçekleştirdiği saldırı sonrası Psikososyal Destek Ekiplerimizle hem yaralı vatandaşlarımıza hem de ailelerine yönelik psikososyal destek sürecine devam ediyoruz. Dijital oyunların çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığına olumsuz etkisini net bir şekilde gözler önüne seren bu menfur olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Geçtiğimiz Mayıs ayında kamuoyuyla paylaştığımız Aile Eylem Planımızda da önemli yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız" şeklinde yazdı.