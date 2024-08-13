CHP ve DEM ortaklığı Kur’an Kursu’nu binasız bıraktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi geçen ay CHP ve DEM parti ittifakıyla, Tarsus ilçesinde bulunan Ötüken Parkı 4-6 yaş Kur'an Kursu'nun bulunduğu binanın tahsisini iptal etti. 2017'de 10 yıllığına Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus İlçe Müftülüğüne tahsis edilen ve Kur'an Kursu olarak kullanılan 200 metrekarelik alanda rekreasyon çalışması yapacağını gerekçe gösteren belediye, iadesini istedi. Tahsisin iptali kararının hemen ardından Diyanet İşleri Başkanlığı konuyu yargıya taşıyarak belediye meclis kararının iptali için dava açtı. AK Partili meclis üyesi Mustafa Turan, "Burası 27 bin metrekare bir yer. Tahsis edilen ise 270 metrekare.Yüzde bir alan birilerini rahatsız ediyor. Eğer bir rekreasyon çalışması yapılacaksa, kurs buna engel değil. Burada çocuklar Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Bu konuda hizmet etmesi gereken belediye bu hizmete engel oluyor" dedi. MHP'li Muharrem Şimşek ise "Bunun ne Büyükşehir belediyemize ne de CHP'ye hiçbir getirisinin olmayacağını ve siyaseten kullanılabileceğini, istismara açık olduğunu ifade ettik" dedi. CHP'nin yerel seçimlerde birçok yerde ittifak yaptığı DEM Partili belediyeler de Diyarbakır'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı çok sayıda Kur'an Kursu binasının kiralama izinlerini iptal etmişti.