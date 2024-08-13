Dilimizi gençliğe öğretme mücadelesi verdi

Ankara'da 77 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan dün son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Doğan'ın cenaze namazı, ikindi namazını müteakip Hacı Bayramı Veli Camii'nde kılındı.Cenaze namazında saf tutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Şu anda musallada Hakk'a yürüyen, uğurladığımız Mehmet Doğan kardeşimiz gerçekten dini, dili bir ve beraberlik noktasında verdiği mücadeleyi çok iyi bildiğimiz,inandığımız, dilimizi özelikle dil olarak kullanmayı gençliğimize, gençliğe gerçekten öğretme mücadelesini veren hele hele o büyük sözlüğü ile sözü, özü gençliğe öğreten ve miras bırakan bir kardeşimizdi. Mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim cennetinde bizleri bir ve beraber kılsın.Bütün ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan için paylaştığı taziye mesajında ise, "Ülkemizin yetiştirdiği en değerli münevverlerden biri olan D. Mehmet Doğan Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Büyük Türkçe Sözlük eseri ile birlikte Millî Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşımızla ilgili çalışmaları başta olmak üzere edebiyat, tarih, fikir ve kültür dünyamıza yaptığı özgün katkılarla daima hatırlanacak" ifadelerini kullandı. Doğan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının adından toprağa verildi.