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Giriş Tarihi: 13.8.2024 10:54

Elazığ’da organize suç örgütü çökertildi

Elazığ’da düzenlenen 'Kuyu-16' operasyonunda elebaşılığını Ahmet Gülbasan’ın yaptığı organize suç örgütünün çökertilerek, 15 şüphelinin yakalandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Elazığ’da organize suç örgütü çökertildi

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. 'Kuyu-16' operasyonunda elebaşılığını Ahmet Gülbasan'ın yaptığı suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU TİCARETİ, ADAM ÖLDÜRME

Şüphelilerin; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Yağma', 'Tehdit', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Mala zarar verme', 'Suça azmettirme' ve 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu; 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTECEĞİZ"

Operasyona katılan personeli tebrik eden Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

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Elazığ’da organize suç örgütü çökertildi
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