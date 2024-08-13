Eskişehir’deki saldırı sonrası uzman isimler aileleri uyardı: Beynin yapısı değişiyor! Gri madde azalıyor...

Eskişehir'de oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenen 18 yaşındaki Arda K., maske ve çelik yelek giyerek dehşet saçtı. Adım adım katliam planlayan Arda K., 5 kişiyi bıçaklayarak kaçtı. Yakalanan 18 yaşındaki genç tutuklandı. Arda K.'nın oynadığı oyundan etkilenerek dehşete düşüren bir saldırı gerçekleştirmesi, dijital ortamın yarattığı tehlikeleri bir kez daha hatırlattı. Uzman isimler, uzun süre oyun oynanmasının birçok hastalığı tetiklediğini belirterek aileleri uyardı.
OYUN BAĞIMLILIĞININ SİNYALİ DAVRANIŞLAR
Psikiyatri Uzmanı Dr. Yusuf Erçin Yılmaz; örnek alma ve bağ kurma ihtiyacı olan çocukluk, ergenlik ve genç erişkinlik döneminde olan bütün bireylerin, oyun bağımlılığına bağlı olarak davranış ve şiddet problemlerini geliştirebileceğine vurgu yaptı.
Şiddet eğilimlerin adım adım ortaya çıkması sürecine değinen Yılmaz;
"Bağımlılık sürecindeki kişiler, tolerans gelişmesiyle birlikte yoksunluk belirtileri gösterebilirler.
Bu belirtilerde gözlediğimizde iç dünyasına kapanmasına sebep olabilecek olası bağımlılık, depresyon, anksiyete, psikotik bozukluk vb. hastalıkların değerlendirilmesi için uzman görüşü gereklidir" diyerek yaşanan süreçteki değişikliklerde dikkatli olunabilecek ayrıntılara değindi.
GÜVENLİ BAĞ KURAMAYAN ÇOCUKLAR ÖDÜL DUYGUSUYLA OYUNLARA YÖNELİYOR
Ailelerin bu şiddet eğilimine ve bağımlılık riskine karşı çocuklarıyla nasıl bir bağ kurabileceklerine dair ise; "Aileler çocukları için sıcak, içten ve güvenli bir bağı sunarken yeri geldiğinde bireye gerekli sınırları çizebilen, taşıyabileceği sorumlulukları yükleyen, tutarlı bir bağı da sunabilmelidir. Aile ile örnek alabileceği bir bağı kuramayan çocukların bilgisayar oyunlarındaki sanal gerçeklik ile büyüme ve ödül duygusuna kapılması çok olasıdır" diyerek uyarılarda bulundu.
BİRÇOK RUHSAL SIKINTININ SEBEBİ HALİNE GELEBİLİR
Yılmaz; oyun bağımlılığının sebep olduğu ruhsal sıkıntılar ile ilgili olarak; "Oyun bağımlılığının hayatta bozulmalarla birlikte giden depresyon, anksiyete, öfke problemlerine yol açması mümkündür. Bununla birlikte; bağımlılığın öncülü olarak gizlice var olabilen dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, dürtü kontrol bozuklukları, davranım bozuklukları, şizofreni, obsesif kompulsif bozukluklar gibi kişinin iç dünyasını izole eden ve şiddet eğilimine yatkınlık oluşturabilecek durumların varlığının ekarte edilmesi önemlidir" cümlelerini kullandı.
"GERÇEKLİK ALGISINI KAYBETMİŞ"
Ergenlik yaşı giderek arttı. Önceden 18 yaşa kadardı ancak şimdi 21 yaşa kadar ergen kabul ediliyor. Bu yaştaki çocuklar, duygularının çok hassas olduğu dönemler oluyor. Oyunlarla da çok zaman geçiren gençler, gerçek hayatın gerçek duygularından yoksun büyüyorlar. Akranlarıyla iletişime girmiyorlar, bir şeyler paylaşmıyorlar, bu sefer oyunlara eğilim gösteriyorlar. Bu da gerçek dünya ve duygular ile dijital dünyadaki duygu ve gerçeklikleri karıştırmaya başlıyorlar.
Fark ettiyseniz, 18 yaşındaki saldırgan çocuk canlı yayın açıyor, bu saldırı için öncesinde bir ön hazırlık ve el kitapçığı yayınlıyor dolayısıyla planlanmış bir durum. Hiçbir duygu belirtisi olmadan saldırıyor, buradan da anlıyoruz ki gerçeklik algısını kaybetmiş, karşısındaki kişilerin acı çektiğini düşünmek empati kurmak ya da merhamet etmek, acımak gibi duygulardan uzak, tıpkı bir oyundaymış gibi hareket ediyor.
"FAZLA OYUN OYNAMAK BEYNİN YAPISINI DEĞİŞTİRİYOR"
Bazı araştırmalar gösteriyor ki, 21 yaş ve 21 yaşın altındaki çocuklar çok fazla bilgisayar oynadıklarında beynin yapısını değiştiriyor. Çin'de üniversite öğrencileri üzerinden yapılan bir çalışmada, günde ortalama 10 saat oyun oynayan ve bilgisayar başında 2 saatten daha az zaman geçiren gençlerin beyin yapısı görüntüleniyor. Çalışma sonucunda 10 saat oyun oynayan çocukların beyinlerinde gri maddenin azaldığı ortaya çıkmıştır.
"KAHRAMANA DÖNÜŞMEK İSTİYOR"
Bilgisayar oyunlarında özgüveni düşük olan, başarılı olamayan çocuklarda, oyuna bağımlılık daha hızlı oluyor. Gerçek hayatta bir şeyleri başaramayan, asosyal kişilikteki çocuklar, oyunlarda başarı kazanmasından tatmin oluyor. Çünkü onlarda şöyle bir düşünce oluşuyor; kahramana dönüşmek…. Kahramana dönüşme düşüncesi bağımlılığı besliyor.