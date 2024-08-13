Eskişehir’deki saldırı sonrası uzman isimler aileleri uyardı: Beynin yapısı değişiyor! Gri madde azalıyor...

GÜVENLİ BAĞ KURAMAYAN ÇOCUKLAR ÖDÜL DUYGUSUYLA OYUNLARA YÖNELİYOR

Ailelerin bu şiddet eğilimine ve bağımlılık riskine karşı çocuklarıyla nasıl bir bağ kurabileceklerine dair ise; "Aileler çocukları için sıcak, içten ve güvenli bir bağı sunarken yeri geldiğinde bireye gerekli sınırları çizebilen, taşıyabileceği sorumlulukları yükleyen, tutarlı bir bağı da sunabilmelidir. Aile ile örnek alabileceği bir bağı kuramayan çocukların bilgisayar oyunlarındaki sanal gerçeklik ile büyüme ve ödül duygusuna kapılması çok olasıdır" diyerek uyarılarda bulundu.

BİRÇOK RUHSAL SIKINTININ SEBEBİ HALİNE GELEBİLİR

Yılmaz; oyun bağımlılığının sebep olduğu ruhsal sıkıntılar ile ilgili olarak; "Oyun bağımlılığının hayatta bozulmalarla birlikte giden depresyon, anksiyete, öfke problemlerine yol açması mümkündür. Bununla birlikte; bağımlılığın öncülü olarak gizlice var olabilen dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, dürtü kontrol bozuklukları, davranım bozuklukları, şizofreni, obsesif kompulsif bozukluklar gibi kişinin iç dünyasını izole eden ve şiddet eğilimine yatkınlık oluşturabilecek durumların varlığının ekarte edilmesi önemlidir" cümlelerini kullandı.