Hamza Dağ açıkladı: 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılacak

"15 BELEDİYE BAŞKANI VE 2 MİLLETVEKİLİ PARTİYE KATILACAK"

Hem ilçe ve belde belediye başkanı hem de milletvekili olan yeni isimlerin partiye katılacağını ifade eden Dağ, "Bu partimiz açısından ilk değil, son da olmayacaktır. 85 milyon vatandaşımızı kucaklamak suretiyle AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz. Sayı olarak artma ihtimali var. Belediye başkanlığında 15 veya daha fazla ilçe ve belde belediye başkanı noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak 2 var. Bugün içinde bazı görüşmeler var." şeklinde konuştu.