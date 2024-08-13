Instagram’dan yeni skandal! Diyanet tepki gösterdi: Siyonist demek yasak sanırım!

Katil, soykırımcı ve işgalci İsrail'in Gazze'deki soykırıma başladığı 7 Ekim 2024'ten bu yana soykırıma karşı çıkmak için çeşitli paylaşımları engelleyen sosyal medya platformlarından biri olan Instagram yeni bir skandala imza attı.

Instagram, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi'nde İsrail'in Filistin'deki katliamını kınayan sonuç bildirisini sildi. Ayrıca Başkan Erbaş, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde yapılan uluslararası toplantıda İsrail terörünü eleştiren konuşmasını paylaşmıştı. Instagram dün bu paylaşımını da sildi.

"INSTAGRAM HESABINDA YER ALAN İKİ AYRI MESAJI SİLİNDİ"

Diyanet İşleri Başkanı Basın Müşaviri Burak Orhan, Instagram'ın iki paylaşımı silmesine sosyal medyadan tepki gösterdi. Orhan, X'den yaptığı açıklamada "Instagram Türkiye'de erişimin tekrar açılmasının ardından yeni skandal bir uygulamaya imza attı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın Instagram hesabında yer alan iki ayrı mesajı dün silindi. Skandalın en ilginç tarafı üç ay önce yapılan uluslararası 'Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesinde' sayın başkanımız tarafından kamuoyuna duyurulan Filistin'deki katliamı kınayan sonuç bildirisinden yapılan paylaşımın silinmiş olması" dedi.

"KALDIRILAN HER İKİ PAYLAŞIMDAKİ ORTAK NOKTA SİYONİST KELİMESİ"

Basın Müşaviri Burak Orhan sözlerine şöyle devam etti:

"Yine daha yakın zamanda Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde yapılan uluslararası toplantıda İsrail terörünü eleştiren konuşmasını içeren paylaşım da dün silindi. Kaldırılan her iki paylaşımdaki ortak nokta siyonist kelimesi. Instagram'da siyonist demek yasak sanırım. Ama katil İsrail'i her şekilde savunmak serbest. Instagram'ın paylaşımları kaldırması siyonist İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımını gizlemeye yetmeyecek, ne yaparsa yapsın insanlığa karşı işlediği suçların hesabını elbet bir gün verecektir."