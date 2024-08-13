İzmir Büyükşehir’in kentsel dönüşüm fiyaskosu

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Tunç Soyer'in Karşıyaka Örnekköy ve Gaziemir Aktepe Emrez bölgelerinde kooperatif modeli üzerinden yapmaya giriştiği kentsel dönüşüm projesi çöktü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, protokolü tek taraflı feshettirdi. Bu fesihle birlikte ise ev sahibi olmayı hayal eden binlerce kişi mağdur oldu.AK Partili İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğur İnan Atmaca, "Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın başrolde yer aldığı, perde arkasında ise bazı CHP'li siyasilerin sufle verdiği kentsel dönüşümde kooperatif modeli kumdan bir kale gibi çöktü. Bu zaten kensel dönüşüm değil, olsa olsa rantsal bir paylaşımdı. Kooperatifler bünyesinde yaklaşık 3 milyar para toplanmasına rağmen bu paranın karşılığı kadar iş yapılmadığı gözlemleniyor. 'Evler nerde? Paralar nerde?" dedi.