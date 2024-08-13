SABAH gündeme getirmişti: Instagram önce sildi, sonra geri adım attı! İşte o açıklama...

Katil, soykırımcı ve işgalci İsrail'in Gazze'deki soykırıma başladığı 7 Ekim 2024'ten bu yana soykırıma karşı çıkmak için çeşitli paylaşımları engelleyen sosyal medya platformlarından biri olan Instagram yeni bir skandala imza attı. Instagram, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi'nde İsrail'in Filistin'deki katliamını kınayan sonuç bildirisini ve Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde yapılan uluslararası toplantıda İsrail terörünü eleştiren konuşmasını önceki gün sildi.

"INSTAGRAM HESABINDA YER ALAN İKİ AYRI MESAJI SİLİNDİ"

Diyanet İşleri Başkanı Basın Müşaviri Burak Orhan, Instagram'ın iki paylaşımı silmesine sosyal medyadan tepki gösterdi. Orhan, X'den yaptığı açıklamada "Kaldırılan her iki paylaşımdaki ortak nokta siyonist kelimesi. Instagram'da siyonist demek yasak sanırım. Ama katil İsrail'i her şekilde savunmak serbest. Instagram'ın paylaşımları kaldırması siyonist İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımını gizlemeye yetmeyecek, ne yaparsa yapsın insanlığa karşı işlediği suçların hesabını elbet bir gün verecektir." dedi.

ÖNCE SİLDİLER SONRA GERİ ADIM ATTILAR

SABAH'ın Instagram'ın Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın paylaşımlarını sildiğini gündeme getirmesi ve kamuoyu tepkileri ses getirdi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın iki paylaşımını sebepsiz yere kaldıran Meta, geri adım attı. Kaldırılan paylaşımlar tekrar aktif hale getirildi. Diyanet Basın Müşaviri Burak Orhan yaptığı açıklamada "Dün Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Gazze ile ilgili instagramdaki paylaşımlarını sebepsiz yere kaldıran Meta daha önce Facebook'ta yaptığı gibi tekrar geri adım attı.

Gazze mesajlarının kamuoyunda yoğun şekilde gündeme gelmesinin ardından silinen iki mesaj Meta tarafından kısa süre önce tekrar aktif hale getirildi. Sanırım Türkiye'deki kurumları sınıyorlar. Bu skandal silme işlemini sayfalarında ve ekranlarında yer vererek kamuoyuna yayılmasını sağlayan medya kuruluşlarına ve sosyal medya kullanıcılarına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.