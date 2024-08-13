SABAH yazdı, başkan geri adım attı

Adana'nın CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı tarafından yüzde 500 zam yapılarak aylık 7 bin 500 olan belediyenin kreş ücretleri SABAH'ın haberinden sonra 5 bin TL'ye indirildi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada;"Kreş ve gündüz bakım evlerinde yeni eğitim öğretim yılı için belirlenen ücretin Yüreğir halkının genel ekonomik durumu değerlendirilerek 5 bin TL'ye indirilmesini içeren teklif, Eylül ayı meclis toplantısında ilk gündem maddesi olarak yeniden görüşülecek. Böylece doğrudan değerlendirme oranları üzerinden yapılan artışla 7 bin 500 TL olan kreş ve gündüz bakım evi ücretleri 5 bin TL olarak belirlenecek" denildi.