‘Suriye ile bakanlar seviyesinde görüşme olabilir’

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiliz Reuters haber ajansına konuştu. Türkiye ile Suriye ilişkilerine değinen Bakan Güler, iki ülkenin bakanlar düzeyinde toplantı yapabileceğini söyledi. Güler, "Cumhurbaşkanımız görüşme ve diyalog konusunda her düzeyde hazır olduğumuzu bizzat ifade ettiler. Daha önce Moskova'da olduğu gibi mutabık kalınacak yerlerde, uygun görülen formatta bakanları içeren heyetlerle toplantılar yapılabilir" dedi. Irak'ta ortak merkez oluşturulması konusunda teknik çalışmaların olumlu şekilde devam ettiğini kaydeden Güler, "Irak ile son dönemde atılan karşılıklı olumlu adımları bir dönüm noktası olarak görüyor; terörle mücadelede ülkelerimiz arasındaki iş birliğini kalıcı hâle getirmeyi arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.