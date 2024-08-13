Yaylada maden aramasına köylülerden tepki

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Karabulak Mahallesi ile Yuvacık, Kayacık, Ağaçkorur, Baloğlu ve Argün köyleri sınırları içinde yer alan Hasadin Yaylası'nda süren maden arama çalışmaları, bölge sakinlerinin tepkisini çekiyor. Geçim kaynakları olan hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerinin tehlikeye girmesinden endişe eden köylüler, önce maden arama personelinin bölgeye girişini engellemek için yolları araçlarıyla kapattı. Ancak 2 gün sonra gizlice sondaj çalışmalarının başladığını öğrenen köylüler, geçen salı günü Hasedin Yaylası'nda toplandı.Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşları ile birlikte bir platform oluşturan köylüler, yaşam kaynağı olan yaylada maden arama ve sondaj çalışmalarına izin vermeyeceklerini dile getirdi. Köylüler adına hukuki süreci başlatan Avukat Eyüp Aydeniz, bölgenin başta içme suyunu karşılayan ve özellikle yaz aylarında insanların vazgeçilmez yaşam alanı olan yaylada yapılacak olan bir maden arama çalışmasının, doğayı katledeceğini söyledi. Aydeniz, maden arama ruhsatının iptali için hukuksal bir çalışma yaptıklarını ve kısa sürede İdare Mahkemesi'ne dava açacaklarını da kaydetti.Yaylada maden ocağı istemediklerini belirten köylüler de duyarlılık çağrısında bulundu. Köylülerden İsmail Yüce, "Hasadin Yaylası, 12 köy ve mezrada yaşayanların geçim kaynağı. Koruma altında bulunan ters lale gibi, onlarca bitki ve hayvan var. Kulp'un akciğerleri konumunda. Dolayısıyla yapılacak herhangi bir maden faaliyeti bu ilçeyi yok edecek. Bir avuç şirketin kar hırsına karşı duracağız. Doğa katliamlarına izin vermeyeceğiz" dedi. Yerel seçimlerde AK Parti'den Kulp Belediye Başkan adayı olan Ömer Faruk Yeprem de, "Kulp'un hazinlerinden olan ve doğal zenginliğini büyük ölçüde bağrında barındıran Hasadin Yaylası ile ilgili süreci yakından takip ediyoruz" dedi. AK Parti Kulp İlçe Başkanı Selami Toprak ise yaylada maden aramasına karşı olduklarını belirterek, yetkililerin buna izin vermemesini istedi. Köylüler, Diyarbakır'daki STK'lar ile birlikte geçen hafta sonu da yaylada toplanarak arama çalışmalarının durdurulmasını istedi. Eyleme katılan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ise, "Sadece kendi yaşam alanlarımıza değil, hayvanların bitkilerin yaşam alanına sahip çıkıyoruz" dedi.