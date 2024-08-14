15 belediye başkanı ve 2 vekil AK Parti’ye geçecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin 23'üncü kuruluş yıldönümü hazırlıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dağ, partiye katılımla ilgili, "Katılımlar olacak, sonraki süreçte de olacak.15 ilçe ve belde belediye başkanı ile 2 milletvekili katılımı olacak" dedi. Dağ, 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nı ilk defa AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceklerini belirterek, "Programda bir video gösterimi ve bir de sahne performansı olacak. Programımız, Cumhurbaşkanımızın hitaplarının ardından kurucu üyelerimizle çekilecek fotoğraf çekimiyle son bulacak. Bu programın yanı sıra, her il başkanlığımız illerinde kendi programını yapacak" dedi. Diğer taraftan Erzurum'un merkez Aziziye ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Emrullah Akpunar, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Akpunar'ın yanı sıra, istifa eden İYİ Partili Horosan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu'nun da AK Parti'ye katılacağı, rozetlerin Erdoğan tarafından takılacağı öğrenildi.