ABD'den Türkiye’ye “esir takası” övgüsü! Dikkat çeken 'MİT' vurgusu...

TÜRKİYE'NİN ABBAS'I AĞIRLAMASI HARİKA

Türkiye'nin İsrail ve İran arasındaki savaştan fayda sağlamayacağını biliyorum. Türkiye'nin Abbas'ı ağırlamasının harika olduğunu düşünüyorum. Filistin Halk Cumhuriyeti ile ilişkileri kesinlikle destekliyoruz, ileriye dönük büyük bir rolleri var.

ANKARA İLE İLİŞKİLERİMİZDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK OLMAZ

Kongre önemli bir rol oynadığı için yönetimler arasında büyük bir değişim görülmüyor.Her yönetimin öncelikleri oluyor. Ocak ayından sonra, hangi yönetim olursa olsun Ankara ile ilişkilerimizde büyük bir değişim olmaz.

ABD'NİN ASKERİ VARLIĞI

Umarım bu konu gerilimin azalmasına neden olur. Gerilimi tırmandırmaya çalışmıyoruz, İsrail ile İran ya da Hizbullah ile İsrail arasında bir savaş görmek istemiyoruz. Bölgedeki tüm ortaklarımızı durumu yatıştırmamıza yardımcı olmaları için ikna etmeye çalışıyoruz.

TÜRKİYE İRAN İLE DENEYİME SAHİP

Türkiye dahil olmak üzere tüm müttefiklerimizden, İran ile ilişkisi olan herkesten bu ilişkiyi gerginliği azaltmak için kullanmalarını istiyoruz.Gerilimi düşürmeye çalışıyoruz. Güven düzeyinde, Türkiye'nin komşusu İran ile çok daha fazla deneyime sahip olduğunu düşünüyorum.