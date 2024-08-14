Bakan Güler'den "Eurofighter" açıklaması: Sona doğru yaklaşıldı

"KYB TERÖR ÖRGÜTÜYLE İLİŞKİLERİNE DEVAM EDİYOR"

Bafel Talabani'nin ismini vermeden KYB'ye uyarılarını yineleyen Güler, şunları söyledi:

"KYB, malesef bu terör örgütüyle ilişkilerini bizdeki bilgilere göre geliştirmeye devam ediyor. Irak hükümeti de bundan rahatsız. Sivil vatandaşlar bir takım zararlar görüyorlar. Bu kadar Irak hükümeti ile Türkiye hükümeti yakın ilişkiler ile terör örgütünden ülkeyi kurtarmaya çalışırken, bir takım içerideki başka bir grubun terör örgütüyle daha yakınlaşması kabul edilemez. Bu sadece bizim için değil, Irak için de kabul edilemez. Bizim temennimiz oradaki ilgili şahsın biran önce bunlardan kurtulup, terör örgütünden bağlarını kesip hem Türkiye ile dost olması hem kendi ülkesiyle dost olması bence yapabileceği en iyi hareket tarzı."