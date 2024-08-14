Başkan Erdoğan’ın ’Dünya 5’ten büyüktür’ sözleri örnek oldu: Antonio Guterres’ten tarihi çıkış!

BM GÜVENLİK KONSEYİ ÜYELERİ KİMLER?

Güvenlik Konseyi, beşi daimi olmak üzere on beş üyeden oluşmaktadır: Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri. Bu ülkeler, II. Dünya Savaşı'nın galipleri olan büyük devletler ya da onların halefi olan devletlerdir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, kararları veto etme hakkı bulunan daimi üyeler Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya ile on geçici üye ülke bulunur. Dönüşümlü 10 üye ülke her iki yılda bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerle belirlenir.

Konsey Başkanlığı ise ayda bir üye ülkeler arasında el değiştirir.