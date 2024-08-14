CHP’de ideolojinin yerini rant alıyor

Eski CHP Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Karcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla CHP'nin geldiği son noktayı gözler önüne serdi. Balıkesir'de CHP'nin ideolojik yapısının değiştirilmek istendiğini ileri süren Karcı, "Tatlı rekabetlerle geçen gençlik kolları kongrelerinden bıçak çekilen kongrelere, bıçak çekenlerin makam odasında ağırlandığı kongrelere" ifadesini kullanarak tüm parti kurullarını da göreve çağırdı. Karcı, "Aman herkes üye olsun zihniyetli üyelikler üzerine bir de yerel seçim kazanma sonrası eklenen üyeler ve vasıfsız yöneticiler eklenince bu çirkin sonuç kaçınılmaz oluyor. Partinin ideolojik yapısı kayboluyor, yerini rant oluşumları alıyor" dedi.