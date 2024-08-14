Emeklilere davet var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını "Emekliler Yılı" olarak ilan etmesinin ardından, emeklilere yönelik özel bir uygulama başlatıldı. Emekli vatandaşlara, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı öğrenci yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunuldu. O yurtlardan biri de Erzurum Rabia Hatun Kız Yurdu oldu.Bursa'dan Erzurum'a gelerek yurtta konaklayan Mümin ve Sevgül Gündoğdu çifti, yaşadıkları deneyimleri anlattı. Erzurum'un serin havasında rahat bir tatil yaptıklarını ifade eden Mümin Gündoğdu, "Bursa'dan yola çıkarak buraya geldik. Erzurum'un güzelliklerini keşfetme fırsatımız oldu. Yaz olmasına rağmen Palandöken'de muhteşem manzaralarla karşılaştık. Bu projeyi duyduğumuzda hemen değerlendirmek istedik. Odalarımız çok temizdi, yurt yetkilileri ise oldukça misafirperverdi. Bu uygulamanın devam etmesini diliyoruz. Konaklama masrafımız olmadığı için gezmek için daha fazla bütçe ayırabildik" dedi. Erzurum Rabia Hatun Kız Yurdu Müdür Yardımcısı Gülşah Çelebi ise uygulamanın başladığı tarihten bu yana yurtta 15 aileyi ağırladıklarını ve misafirlerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti.