Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan "AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü" paylaşımı
Giriş Tarihi: 14.8.2024 18:59 Son Güncelleme: 14.8.2024 19:00

Emine Erdoğan'dan "AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü" paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "AK Parti'nin yeni yaşının heyecanını ve gururunu, Türkiye'nin dört bir köşesindeki yol arkadaşlarımızla paylaşmak büyük bir mutluluk." ifadesini kullandı.

AA
Emine Erdoğan’dan AK Parti’nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü paylaşımı

Emine Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında programa ilişkin görsellere de yer veren Emine Erdoğan, "AK Parti'nin yeni yaşının heyecanını ve gururunu, Türkiye'nin dört bir köşesindeki yol arkadaşlarımızla paylaşmak büyük bir mutluluk. Ülkemiz ve milletimiz için daha iyi bir gelecek inşa etme kararlılığımızın sembolü olan AK Parti'ye nice yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan'dan "AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü" paylaşımı
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