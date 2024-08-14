İSTANBUL’UN PARASINI GÜZEL GÜZEL YEDILER!

İstanbullulara Halk Ekmek, İSPARK, İSKİ ve toplu ulaşımda sadece 4 ay içerisinde yüzde 30 ila yüzde 70 arasında zam yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'li belediye başkanları ve ailelerinin de katıldığı Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları'nda sefa sürdü. İmamoğlu'nun yanında İBB imkânlarıyla Paris'te boy gösterenlerin arasında Özge Türkyılmaz'ın da olduğu ortaya çıktı.Türkyılmaz, İstanbul Arel Üniversitesi Moda Tekstil ve Tasarımı öğrencisi olduğu 21 Eylül 2017'de Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı. CHP'de siyasete başladı. CHP Gençlik Kolları'nda görev aldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile olan tanışıklığı sayesinde Ekrem İmamoğlu ve ailesiyle yakın ilişki içinde oldu. 2019 yılında CHP'den Büyükçekmece Meclis üyesi adayı oldu ancak seçilemedi. Herhangi bir iş tecrübesi olmamasına rağmen ve istenen kriterleri sağlamamasına rağmen İmamoğlu tarafından 2020 yılında İBB iştiraki İSPER'de kariyer danışmanı oldu ve kendisine oda tahsis edildi. Sosyal medyada 'Açız, geçinemiyoruz' propagandası yapan Türkyılmaz, Avrupa'nın gözde şehirlerinde tatil pozları verdi.