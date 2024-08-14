Roketli saldırının arkasından, alacak-verecek meselesi çıktı

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan köyü Siyahkaya bölgesinde, önceki gün bir işçinin öldüğü 2'si ağır 8 işçinin yaralandığı iki araca yönelik roketatarlı saldırının alacak-verecek meselesi çıktı. İddiaya göre, Irak sınırına çok yakın olan bölgede kömür çıkaran taşeron firma, bir süre önce sınırın karşı tarafında, Kuzey Irak'ın Zaho kenti kırsalında da arazi sahipleriyle anlaşarak kömür çıkarmaya başladı. Ancak arazi sahipleri, taşeron firmadan alacağını tahsil edemeyince, aralarında husumet başladı. Tırmanan gerginlik sonucu, Iraklı arazi sahipleri, karşı taraftaki kömür ocaklarına yakın bir bölgede pusu kurdu. İşçiler, Siyahkaya bölgesindeki ocağa gittikleri sırada da içinde bulundukları iki araca yönelik roketatarlı saldırı düzenledi.

İşçilerden Abit Çevik (32) ölürken, 2'si ağır 8 işçi ise yaralandı. Yaralı işçilerin tedavisi hastanelerde devam ederken, Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çalışkan Jandarma Karakol Komutanlığı saldırının olduğu bölgede inceleme yaptı. Saldırıyla ilgili Türkiye'den Zaho Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verilerek, saldırganların bir an önce yakalanması istendi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ve Silopi Cumhuriyet Savcılığı tarafından da olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden Abit Çevik, yapılan otopsinin ardından gece geç saatlerde Silopi Başak Mezarlığı'ndan yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir" ifadelerini kullanmıştı.