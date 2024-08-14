Son dakika: AK Parti’ye bugün kimler katılacak? Sabah.com.tr isim isim açıklıyor

HANGİ BELEDİYELER AK PARTİ'YE GEÇECEK?

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından AK Parti'ye geçecek bazı belediyeler olduğu uzun süredir konuşuluyordu. Sabah.com.tr AK Parti'ye bugün geçiş yapacak belediye başkanlarının isimlerine de ulaştı.

Buna göre; ilçe belediyeleri bazında Erzurum Aziziye, Bursa Yenişehir, Uşak Banaz ve Urfa Birecik AK Parti'ye geçecek. Bunun dışındaki belediyelerin belde belediyeleri olduğu belirtiliyor.