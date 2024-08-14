Son dakika: AK Parti’ye bugün kimler katılacak? Sabah.com.tr isim isim açıklıyor

AK Parti 23'üncü yaşını kutluyor. Türk siyasetinde en uzun süre iktidarda kalma rekorunu kıran AK Parti, Türkiye'de de daha önce görülmemiş birçok reforma imza attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk siyasetine yön veren AK Parti'ye yeni yaşında birçok siyasi isim katılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bugün 2 milletvekili, 15 belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğini duyurmuştu. Sabah.com.tr o isimlere ulaştı. İşte AK Parti'ye geçecek milletvekilleri ve belediye başkanları...
AK PARTİ'YE 23'ÜNCÜ YAŞINDA YENİ İSİMLER KATILIYOR
AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek 23'üncü yıl programında partiye katılacak yeni isimlere rozetleri takılacak. Kamuoyu, AK Parti'ye katılacak yeni isimleri merakla bekliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bugün 2 milletvekili, 15 belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğini duyurmuştu. Daha sonra bu rakamın 16 belediye başkanı olabileceği de telaffuz edilmeye başlandı.
AK PARTİ'YE KİMLER KATILACAK?
AK Parti'ye katılacak isimlere sabah.com.tr ulaştı. Edinilen bilgiye göre; İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, AK Parti'ye dönecek. İzsiz, bu haberi doğrulayan beyanlar da vermeye başladı. AK Parti'ye katılacak ikinci vekil de İYİ Parti'den. Sabah.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre; İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel'e de bugün rozeti takılacak. Bugünkü katılımların yanı sıra ilerleyen günlerde de peyderpey partiye geçişler olabileceği gelen kulis bilgileri arasında.
HANGİ BELEDİYELER AK PARTİ'YE GEÇECEK?
31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından AK Parti'ye geçecek bazı belediyeler olduğu uzun süredir konuşuluyordu. Sabah.com.tr AK Parti'ye bugün geçiş yapacak belediye başkanlarının isimlerine de ulaştı.
Buna göre; ilçe belediyeleri bazında Erzurum Aziziye, Bursa Yenişehir, Uşak Banaz ve Urfa Birecik AK Parti'ye geçecek. Bunun dışındaki belediyelerin belde belediyeleri olduğu belirtiliyor.
HANGİ PARTİ'DEN AK PARTİ'YE GEÇİYORLAR?
31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Urfa Birecik Belediyesi'ni DEM Parti'nin adayı olan Mehmet Begit partisinden istifa etmişti. Begit, bugün AK Parti'ye geçecek ve rozetini takacak.
Bursa Yenişehir Belediyesi'ni İYİ Parti'nin adayı olan Ercan Özel kazanmıştı. Ercan Özel de, bugün AK Parti'ye katılarak rozetini alacak isimlerden olacak.
Erzurum'un önemli ilçelerinden Aziziye'yi Yeniden Refah Partisi kazanmıştı. Yeniden Refah Partisi belediye başkanı Emrullah Akpunar da AK Parti saflarındaki yerini alacak.
Uşak'ın Banaz ilçesi 31 Mart seçimlerinde bağımsız aday olan Zafer Arpacı'yı tercih etmişti. Zafer Arpacı, AK Parti rozetini takarak ilçeye hizmet etmeyi sürdürecek.