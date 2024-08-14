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Giriş Tarihi: 14.8.2024 15:43 Son Güncelleme: 14.8.2024 15:43

Son dakika: Başkan Erdoğan tek tek açıkladı! İşte AK Parti'ye katılan isimler

Son dakika haberleri: AK Parti, bugün 23. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen programda önemli mesajlar veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan isimleri de tek tek açıklıyor.

Son dakika: Başkan Erdoğan tek tek açıkladı! İşte AK Parti’ye katılan isimler

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. 23 yılda yapılan icraatları tek tek anlatan Başkan Erdoğan, AK Parti'ye katılan isimleri de paylaştı.

İŞTE AK PARTİ'YE KATILAN MİLLETVEKİLLERİ

MİLLETVEKİLLERİ

Seyithan İzsiz - İYİ Parti İstanbul Milletvekili

Ahmet Ersagun Yücel - İYİ Parti İstanbul Milletvekili

AK PARTİ'YE KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARI

Adana- Saimbeyli - Mahmut Dal

Adana Feke- Cömer Özen

Erzurum Aziziye - Emrullah Akpunar

Bursa Yenişehir - Ercan Özel

Uşak Banaz - Zafer Arpacı

Şanlıurfa Birecik - Mehmet Begit

Erzurum Horasan- Hayrettin Özdemir

Erzurum Köprüköy - Nevzat Akarsu

Konya Doğanhisar - Ali Öztoklu

Ordu Çaybaşı: Mesut Karayiğit

Samsun Ayvacık - Refahattin Şencan

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Son dakika: Başkan Erdoğan tek tek açıkladı! İşte AK Parti'ye katılan isimler
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