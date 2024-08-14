Son dakika: Başkan Erdoğan tek tek açıkladı! İşte AK Parti’ye katılan isimler

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. 23 yılda yapılan icraatları tek tek anlatan Başkan Erdoğan, AK Parti'ye katılan isimleri de paylaştı.
İŞTE AK PARTİ'YE KATILAN MİLLETVEKİLLERİ
MİLLETVEKİLLERİ
Seyithan İzsiz - İYİ Parti İstanbul Milletvekili
Ahmet Ersagun Yücel - İYİ Parti İstanbul Milletvekili
AK PARTİ'YE KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARI
Adana- Saimbeyli - Mahmut Dal
Adana Feke- Cömer Özen
Erzurum Aziziye - Emrullah Akpunar
Bursa Yenişehir - Ercan Özel
Uşak Banaz - Zafer Arpacı
Şanlıurfa Birecik - Mehmet Begit
Erzurum Horasan- Hayrettin Özdemir
Erzurum Köprüköy - Nevzat Akarsu
Konya Doğanhisar - Ali Öztoklu
Ordu Çaybaşı: Mesut Karayiğit
Samsun Ayvacık - Refahattin Şencan