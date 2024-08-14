Son dakika | Gazze’de ateşkes sürecinde yeni gelişme: Yarın Doha’da görüşülecek

Son dakika haberi: Gazze için ateşkes görüşmelerinde yeni gelişme... Taraflar yarın Katar'ın başkenti Doha'da görüşecek...
İŞTE SÜRECİN ARKA PLANI
Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes müzakereleri ve rehine takası pazarlığı son aşamaya girdi. Türkiye'nin de telkinleriyle ABD Başkanı Joe Biden, mayıs ayında ateşkese yönelik bir yol haritası açıkladı. Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolünde; ABD, Katar ve Mısır'ın ise arabuluculuğunda yaklaşık 3 aydır yürütülen görüşmelerde, anlaşmanın çerçevesi de şekillendi.
Hamas'ın elindeki her bir rehine için en az 12 Filistinli mahkûmun serbest bırakılması üzerinde yoğunlaşıldı. Uluslararası bağımsız gözlemcilerin tahminlerine göre Hamas'ın elinde ölü veya diri 118-120 rehine bulunuyor.
Rehinelerin takas edilebilmesi için İsrail hapishanelerindeki Hamaslı ve diğer Filistinli hükümlülerin de serbest bırakılması gerekiyor.
Ancak İsrail, 30 yıl altında hapis cezası alanları bırakmayı kabul etse de 30 yılın üstünde hapis cezasına mahkûm olanlardan hangi isimleri bırakacağına kendi karar vermek istiyor.
Müzakerelerdeki son aşamayı değerlendiren yetkililer, birkaç hafta içinde ateşkesin gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.
1 REHİNE KARŞILIĞINDA, 12 MAHKÛM
Ateşkes görüşmeleri, son olarak İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli mahkûmları hangi kritere göre serbest bırakacağına odaklandı.
Tel Aviv 30 yıl altında hapis cezası alanları bırakmayı kabul ederken, "30 yıl üstünde hapis cezası alanlardan kimi bırakacağına ben karar veririm" dedi. 30 yıl üstü ceza alanların sayısının ise yaklaşık 50 kişi olduğu öğrenildi.
Pazarlık, Hamas'ın elindeki her bir rehine için asgari 12 Filistinli hükümlünün serbest bırakılması üzerine yoğunlaştı. Ateşkesin birkaç hafta içinde gerçekleşmesinin mümkün olduğu kaydedildi.
İslami Cihad ve farklı grupların da elinde rehineler bulunduğu için sayı net olarak bilinmese de Hamas'ın elinde ölü veya diri 118-120 rehine bulunduğu öngörülüyor.
TÜRKİYE'NİN KATKISI
Hamas'ın, müzakerelerde yapıcı tutum sergileyerek, olumlu bir noktaya gelmesi üzerine CIA Başkanı, Türkiye'ye teşekkür ederek, "Ankara'nın, Hamas'ın bu noktaya gelmesinde çok katkısı olduğunu" kayda geçirdi.
Güvenlik kaynaklarının analizine göre, sahada ve müzakere sürecindeki durum masaya yatırıldığında değerlendirildiğinde Hamas'ın direnişi sürdürebilecek gücü mevcut.
Hamas'ın, İsrail'i yenemeyeceği ama İsrail'in zafer kazanmasına da müsaade etmeyeceği değerlendiriliyor. İsrail Başbakanı Netenyahu'nun, Haniye suikastı dahil son operasyonlarla ülke içinde elinin güçlendiği ve müzakerelere eli güçlü şekilde oturmak istediği düşünülüyor.
ABD'nin gerek kendi vatandaşları gerekse uluslararası kamuoyunun çağrıları ve artan protestolar nedeniyle İsrail üzerinde ateşkes noktasında baskısını arttırdığı gözlemleniyor.