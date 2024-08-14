Son dakika | Gazze’de ateşkes sürecinde yeni gelişme: Yarın Doha’da görüşülecek

Son dakika haberi: Gazze için ateşkes görüşmelerinde yeni gelişme... Taraflar yarın Katar'ın başkenti Doha'da görüşecek...

İŞTE SÜRECİN ARKA PLANI

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes müzakereleri ve rehine takası pazarlığı son aşamaya girdi. Türkiye'nin de telkinleriyle ABD Başkanı Joe Biden, mayıs ayında ateşkese yönelik bir yol haritası açıkladı. Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolünde; ABD, Katar ve Mısır'ın ise arabuluculuğunda yaklaşık 3 aydır yürütülen görüşmelerde, anlaşmanın çerçevesi de şekillendi.

Hamas'ın elindeki her bir rehine için en az 12 Filistinli mahkûmun serbest bırakılması üzerinde yoğunlaşıldı. Uluslararası bağımsız gözlemcilerin tahminlerine göre Hamas'ın elinde ölü veya diri 118-120 rehine bulunuyor.

Rehinelerin takas edilebilmesi için İsrail hapishanelerindeki Hamaslı ve diğer Filistinli hükümlülerin de serbest bırakılması gerekiyor.

Ancak İsrail, 30 yıl altında hapis cezası alanları bırakmayı kabul etse de 30 yılın üstünde hapis cezasına mahkûm olanlardan hangi isimleri bırakacağına kendi karar vermek istiyor.

Müzakerelerdeki son aşamayı değerlendiren yetkililer, birkaç hafta içinde ateşkesin gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.