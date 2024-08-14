SON DAKİKA | Irak ile kritik toplantı: Yarın Ankara’da yapılacak

PKK 'YASAKLI ÖRGÜT' İLAN EDİLDİ!

İkinci toplantıda PKK "ortak tehdit" üçüncü toplantıda "yasaklı örgüt" ilan edildi.

PKK'nın Irak'ta "yasaklı örgüt" ilan edilmesi, Irak'la terörle mücadele ve güvenlik iş birliği bağlamında kritik bir adım teşkil etti. Kararın sahadaki uygulaması yakından takip ediliyor.