SON DAKİKA | Irak ile kritik toplantı: Yarın Ankara’da yapılacak

Son dakika haberi: Diplomatik kaynaklar Irak'la yüksek düzeyli güvenlik mekanizmasının 4. toplantısının yarın Ankara'da gerçekleştirileceğini bildirdi.
Öte yandan; Ortak Planlama Grubu'nun İlk Toplantısı da yapılacak.
Toplantı; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in eşbaşkanlıklarında düzenlenecek.
PKK 'YASAKLI ÖRGÜT' İLAN EDİLDİ!
İkinci toplantıda PKK "ortak tehdit" üçüncü toplantıda "yasaklı örgüt" ilan edildi.
PKK'nın Irak'ta "yasaklı örgüt" ilan edilmesi, Irak'la terörle mücadele ve güvenlik iş birliği bağlamında kritik bir adım teşkil etti. Kararın sahadaki uygulaması yakından takip ediliyor.
TOPLANTIDA 'SOMUT ADIMLAR' ELE ALINACAK
Irak ile kurulan Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Dördüncü Toplantısı Ankara'da gerçekleştirilecek.
Toplantıda, Irak tarafıyla güvenlik alanında geliştirilen anlayış birliğinin ilave somut adımlarla tahkim edilmesi imkanları ele alınacak.
Bu ortak mücadelenin yasal çerçevesinin tahkimi de toplantının hedefleri arasında yer alıyor.