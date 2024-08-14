SON DAKİKA! Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçakları, Atak Taarruz Kolu Helikopterleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait SİHA desteğinde Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile yapılan operasyonda çıkan silahlı çatışmada Bervar kod adlı Seyran Çomak silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi."