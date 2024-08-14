Zehir şebekesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu- 16" operasyonunda 15 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ'da düzenlenen "Kuyu-16" operasyonunda elebaşılığını Ahmet Gülbasan'ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiği bilgisini verdi. Operasyon kapsamında elebaşının da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı. Operasyonun Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, "Operasyonu koordine eden Elazığ Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."Diyarbakır'da bir otomobilden 2 milyon TL değerindeki altın çalan hırsızlara yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı. Ekipler, şüphelilerden bazılarını balkon, tuvalet ve perde arkasında yakaladı. Ekipler, operasyonda 60 tam altın, 32 yarım altın ve 56 çeyrek altını çalan şüphelilerin de aralarında olduğu 26 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, yaklaşık 2 milyon TL değerindeki altın ise sahibine teslim edildi.