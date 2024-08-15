13 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katıldı

AK Parti'ye 23. kuruluş yıldönümünde 13 belediye başkanı ve 2 milletvekili katıldı. Partiye katılan siyasilere rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. İyi Parti İstanbul milletvekilleri Seyithan İşsiz ve Ahmet Ersagun Yücel ile Adana, Samsun, Erzurum, Elazığ, Konya, Muş, Ordu ve Şanlıurfa'dan 5'i bağımsız, 7'si Yeniden Refah Partisi'nden, 1'i ise İyi Parti'den olmak üzere 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.İşte o belediye başkanları ile ilçe ve beldeleri: Adana Saimbeyli Mahmut Dal (Bağımsız), Adana Feke Cömert Özen (YRP), Elazığ Bükardı Ali Açmaz (Bağımsız), Erzurum Aziziye Emrullah Akpunar (YRP), Erzurum Horasan Hayrettin Özdemir (İyi Parti), Erzurum Köprüköy Nevzat Karasu (YRP), Konya Doğanhisar Ali Öztoklu (Bağımsız), Muş Yoncalı Fehim Kaya (YRP), Muş Yeşilova Ömer Faruk Yenilmez (YRP), Ordu Çaybaşı Mesut Karayiğit (YRP), Samsun Ayvacık Refahattin Şencan (YRP), Şanlıurfa Birecik Mehmet Begit (Bağımsız), Uşak Banaz Zafer Arpacı (Bağımsız).