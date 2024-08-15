29 şehidin kanı yerde bırakılmadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında, "Gürz 7" operasyonunun yapıldığını bildirdi. Yerlikaya, operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu "Bervar" kod adlı terörist Seyran Çomak'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yerlikaya, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan Çomak'ın, 2016 ile 2021 arasında 16 eylemin talimatını verdiği ve bizzat katıldığı eylemlerde, 1'i sivil 28'i güvenlik görevlisi olmak üzere 29 kişinin şehit edildiği bilgisini paylaştı. Bu eylemlerde, 72 güvenlik görevlisi ile 2 sivilin yaralandığını belirten Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki kararlıyız. Kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri kazıyıp atacağız. Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz" ifadelerini kullandı. AA