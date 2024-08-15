AK Partili Kaya’dan CHP’li belediyelere ‘SGK’ tepkisi: Şirket olsalar iflas etmeleri gerekirdi

Bu devasa kaynakla İzmir'de kalıcı kaç eser yapıldı? Şehrin sağına soluna bakın; kalıcı eserlerin tümü bizim görevimiz olmadığı halde iktidar eliyle kente kazandırdığımız hizmetler. Bir tünel hikayesi var, ne zaman bitecek belli değil; metro dünyanın en ağır metrosu. Buna ilişkin biz İZBAN yatırımı yaptık. Saçma sapan bir yerden girdi şimdiki belediye başkanı. Yapmamışsın, etmemişsin; bu kadar kaynak nereye gitti? Kongre gelecek diye işçi alırsın. Şimdiki belediye başkanı kongre olmadığı için henüz yapmadı ancak Tunç Soyer, İzmir dışından da işçi alıyordu. İzmir, işçi arpalığıydı. Sen 10 kişi çalıştıracağın yerde 50 kişi çalıştırırsan, 5 kat işçi ile çalışırsan bütçen böyle batar. Bir masada 3 kişi çalıştırıyorlar artık. Gelinen noktada şunu görmek lazım; mali açıdan bütçeleri bu hale getiren kendileri. Suç atabilecekleri kimse yok. Yeni seçilen başkanlarının bir kısmı 'Ben borçları asacağım' dedi. Konak Belediye Başkanı, "Ben şeffaf belediyeciliğimi göstereceğim" dedi, gösterseydin. Sürekli birbirlerini yiyen bir noktadalar. Geçenlerde çok komik bir şekilde, "Tasarruf tedbirine takıldık" dediler. Sosyal yardımla ya da başka bir işle ilgili... Her şeyi ona atıyorlar. Hepsi seçilirken belli vaatlerde bulundu. Bir tanesi vaadini gerçekleştirmiyor, yatırım yapmıyor" diye konuştu.