‘Bu ihmal değil cinayet’

Ankara Sincan'da 23 Temmuz'da asansörde mahsur kalan 13 yaşındaki Beren Su Bolat'ın, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından başlatılan idari soruşturmaya bilirkişi raporu eklendi. Raporda; itfaiye görevlilerinin çocuğu kurtarma esnasında gerekli alan tedbirlerini almadığı, tehlikeli durumu göz ardı ederek riskli davranışlar sergileyip kazayı önlemek yerine kazaya neden oldukları bildirildi. Beren Su'nun acılı ailesi SABAH'a konuştu. Baba Yusuf Özkan Bolat, "Raporda belirtildiği gibi tam kusurlular. İtfaiye görevlileri profesyonel kurtarıcıdır. Yılların eğitimini almış olduklarını düşününce bu bir ihmal değil, cinayet. Kesinlikle ihmal çok hafif kalıyor?" diyerek tepki gösterdi. Bolat, "Kurtarma operasyonunda ip kopar kabul edilir, file kopar kabul edilir ama tek elle yapıyor, bu bir cinayet. Kurtarma operasyonunda elinizde bir şey tutmazsınız. Hiçbir önlem yok, çocuğu tutamadılar. İmkânsızı başardılar" dedi. Beren'in hayat dolu, neşeli ve başarılı bir çocuk olduğunu belirten acılı baba, "Başka Beren'lerin canının yanmaması için bir şeyler yapılması lazım. Beren'in gelmeyeceğini biliyorum ama bir şeyler değişmeli, insanlar işlerini iyi yapmalı" dedi.