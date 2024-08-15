CHP’li Yıldız geri adım attı: Çiğli’de işçinin direnci başkanı yendi

31 Mart yerel seçimleri öncesi işçilere mavi boncuk dağıtan ve 'Kimse işinden olmayacak' sözü veren CHP'li Onur Emrah Yıldız, Çiğli Belediye Başkanı seçildikten sonra verdiği sözleri çabuk unuttu. Başkan Yıldız geçtiğimiz Kurban Bayramı öncesi kadrosu belediye şirketinde bulunan 147 işçinin işine son verdi. İşten çıkarılan işçilerin bir kısmı belediye önünde bir kısmı da Ankara'da CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlattı. Son olarak bir grup işçi Ankara'da CHP Genel Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve Özgür Özel'in de katıldığı kadın kolları olağan genel kurulunda yaşananları protesto etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eylem yapan işçilerin salondan çıkarılmasını istedi.Onur Emrah Yıldızİşten çıkarılan işçilerin işlerini geri almak için başlattıkları iki ayı aşkın süredir devam eden mücadele zaferle sonuçlandı. İşçilerin örgütlü olduğu DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Ege Bölge Temliscisi Memiş Sarı ile şube başkanı Deniz Gümüştekini, Başkan Onur Emrah Yıldız ile bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre görüşmede Başkan Yıldız işten çıkardığı işçileri ocak ayında işten çıkarılmadan önce görev yaptıkları birimlerde işe almayı kabul etti. Karar işçiler arasında büyük sevinçle karşılandı, Yaşananlar kulislerde 'Başkan Yıldız baskılara daha fazla dayanamadı' olarak yorumlandı.