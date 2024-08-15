DEM’li Sur Belediyesi maaşları eksik yatırdı

Diyarbakır'ın DEM Partili Sur ilçe belediyesinde, bu ay maaşlar yüzde 20 eksik yatırılırken, toplu sözleşme gereği olan ikramiyeler de 3 aydır ödenmiyor. DEM Partili belediyelerde eksik maaş ödemeleri ve ikramiyelerin ödenmemesinin manidar olduğunu belirten Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, "Bir yandan alım üstüne alım yapıyorlar. Bir yandan da işçilerin emeğini ödemiyorlar. Sur Belediyesi 3 aydır ikramiyeleri ödemiyor. Bu ay maaşların da yüzde 20'si eksik yatmış. Aynı durum diğer belediyelerde de yaşanıyor. Bağlar Belediyesi için de şikâyetler var. Sendika olarak bu sürecin yakın takipçisiyiz" diyerek tepkisini dile getirdi.