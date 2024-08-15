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Giriş Tarihi: 15.8.2024 19:18 Son Güncelleme: 15.8.2024 19:20

Emine Erdoğan: TBMM’de katiller değil, şehit olan kahramanlar alkışlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, TBMM’de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın konuşması için, “ABD Kongresi’nin aksine TBMM Genel Kurulu’nda bugün katiller değil, vatanları için direnen, şehit olan kahramanlar alkışlandı” dedi.

Emine Erdoğan: TBMM’de katiller değil, şehit olan kahramanlar alkışlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşması için, "ABD Kongresi'nin aksine TBMM Genel Kurulu'nda bugün katiller değil, vatanları için direnen, şehit olan kahramanlar alkışlandı" dedi.

"FİLİSTİN'İN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

X Sosyal medya hesabından FilistiniçinTekYürek hastagiyla paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "ABD Kongresi'nin aksine TBMM Genel Kurulu'nda bugün katiller değil, vatanları için direnen, şehit olan kahramanlar alkışlandı. Kendi çıkarlarını masum bir çocuğun hayatından daha değerli görenlere karşı Türkiye olarak, Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz."



Ayrıca Emine Erdoğan, "Zira biliyoruz ki, Filistin'in zaferi, zulme boyun eğmeyen bir halkın, adaletin yanında duran her insanın zaferidir. Gazze'de 7 Ekim'den bugüne şehit edilen 40 bin masum kardeşimizi rahmetle anıyor, acılarını yürekten paylaşıyorum. #FilistinİçinTekYürek" ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan: TBMM’de katiller değil, şehit olan kahramanlar alkışlandı
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