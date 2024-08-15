En pahalı ulaşım CHP’li belediyelerde

Türkiye'nin 30 büyükşehir belediyesi arasında en pahalı ulaşım hizmetini CHP'li belediyeler veriyor. AK Partili büyükşehir belediyeleri 10-11 lira arasında ulaşım sağlarken, CHP'li büyükşehir belediyelerin fiyatları ise 2 katını geçiyor. Seçimden önce asgari ücretliye 52 tam bilet vereceğini ve ulaşım esnafına destek sağlayacağını vaat eden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralıların ücretsiz aktarma hakkını elinden almıştı. ABB iştiraki olan EGO'nun 400 milyon lira zarar ettiğini öne sürerek toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldığını açıkladı. Son zamla birlikte tam bilet 15 liradan 21 liraya, öğrenci bileti de 7.5 liradan 10.5 lira çıktı.Bu zamlarla birlikte Ankara'da CHP'li Yavaş döneminde ulaşıma yüzde 740 zam yapılmış oldu. Seçimden önce, 12 yaş altı çocuklara, belediye hizmetlerinde çalışan gönüllülere ücretsiz, 25 yaş altı gençlere ise yüzde 40 indirim, aylık öğrenci abonmanının 50 lira olması gibi birçok söz veren CHP'li Ekrem İmamoğlu da vaatlerini tutmadı. Yapılan son zamla İstanbul'da ulaşım 17.7 liradan 20 liraya yükseldi. Diğer CHP belediyelerinde de durum farklı değil. Ulaşım zammında yarışa girişen CHP'li belediyeler arasında liderlik Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde. Tam biniş ücretinin 23 lira olduğu Muğla'yı 21.5 lira ile Adana ve 21 lira ile Ankara izliyor. AK Partili büyükşehir belediyeleri ise yarı fiyatına hizmet vermeyi sürdürüyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 10 lira tam bilet ücreti ile Türkiye'nin en ucuz ulaşımını sağlıyor. Sakarya'da 11, Konya'da ise 13 lira ile yolculuk yapmak mümkün.