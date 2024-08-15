Eski Hakim Mustafa Akkuş’un başı FETÖ ile belada

2016 yılında meydana gelen ve ülke demokrasine darbe vurmayı amaçlayan hain FETÖ darbe girişimi sonrası yargı teşkilatında yer alan ve bu hain terör örgütü ile bağ ve bağlantısı tespit edilen birçok kişi kamudaki görevlerinden uzaklaştırıldı. FETÖ yapılanmasının en büyük etkisi devletin diğer kurumları ile birlikte yargı teşkilatında da hissedilmiş, bağ ve bağlantıları tespit edilen birçok hakim savcının görevden ihraçlarına karar verilmişti.

2008-2009 yılı Denizli Adliyesi hakim adaylığı sonrası Elazığ –Palu Hakimliği, Antalya – Korkuteli Hakimliği, İzmir – Tire Hakimliği ve son olarak İstanbul Çağlayan Hakimi olarak atanması sonrası Ticaret Mahkemesi ve İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi hakimliği görevlerinde bulunan İstanbul eski Hakimi Mustafa Akkuş 09/04/2023 tarihi itibarı ile sunmuş olduğu istifa dilekçesi ile HSK 'nın 27/04/2023 tarih ve 2023/35 sayılı kararı ile istifa dilekçesi tebliğden geçerli olmak üzere hakimlik mesleğinden kendi rızası ile ayrıldı.





İstifa sonrası en çok karşılaştığı sorunun "HAKİMLİĞİ NEDEN BIRAKTINIZ" sorusu olduğunu dile getiren İstanbul Eski Hakimi Mustafa Akkuş kendisi ile aynı ismi taşıyan ve Yargıtay da üye olarak görev yaparken, hain FETÖ yapılanması ile bağlantısı yüzünden meslekten uzaklaştırıldığı ve yapılan yargılama sonucunda ceza aldığı anlaşılan kişiye ilişkin FETÖ üyeliği ve meslekten uzaklaştırılmasına yönelik haberlerin mağduru olduğunu söyledi.

Arama motorunda "HAKİM MUSTAFA AKKUŞ" şeklinde aratıldığında da Google da ilk sıralarda yer alan FETÖ yapılanması ve tutuklanma ve mahkumiyete ilişkin haberlerin, iş görüşmelerinde eski hakim olduğunu bilen müvekkil adaylarının bu durumu meslekten ayrılma gerekçesi olarak algıladığını ve yeni başladığı -güven esasına dayalı icra edilen- avukatlık mesleğinde olumsuz hava yarattığını dile getiren HAKİM MUSTAFA AKKUŞ, İş görüşmesi sırasında hakimlikten ayrıldığını öğrenen müvekkil adaylarının da Google araması yaparak bu sonuca ulaşmalarının sonraki görüşmeleri olumsuz etkilendiğini hatta "BU KİŞİ SİZ MİSİNİZ", " BU SEBEPLE Mİ BIRAKTINIZ", " İSTİFA ETTİĞİNİZİ SÖYLEMİŞTİNİZ ATILDINIZ MI " gibi soruların ardı arkası kesilmediğini belirtti.

Bu soruları cevaplamak zorunda kaldığını, işin başında güven sorunu yaşadığını ifade eden Akkuş, soru olarak dahi tahammülü mümkün olmayan bu tür onur kırıcı soruları cevaplayarak kendini anlatmaya çalıştığını bu soruları kendisine ulaştırmaksızın görüşmeyi sonlandıran, iş görüşmelerinin olduğunu ifade etti.



15 yıl boyunca büyük onur ve şerefle yaptığı hakimlik mesleğinden bu şekilde ayrıldığı algısı yaratan ve karışıklığa sebebiyet veren bu haberlerin ve haberde yer alan bu ifadelerin soru olarak dahi tahammül edilemeyeceğini, ifade eden İstanbul Eski Hakimi Mustafa AKKUŞ hakimlik mesleğini icra etmiş olmasının bir artı olmaktan ziyade deyim yerindeyse psikolojik bir engelle dönüştüğünü belirtti.



Birçok müvekkille telefon görüşmesi üzerinden iletişim kurulduğunu, günümüz koşullarında kimle görüştüm hissiyatı ile Google da arama yapılmasının kaçınılmaz olduğunu kabulü mümkün olmayan "siz misiniz" sorularının ardı arkasının kesilmediğini, tahammülü zor bir iletişim sıkıntısı yaşadığını dile getiren İstanbul Eski Hakimi Mustafa AKKUŞ yıllarca cefasını çektiği hakimlik mesleği sonrası FETÖ mağduru olarak hala cefa çekmeye devam ettiğini kaydetti.