Müteahhit 750 milyon istedi 78 milyona kendimiz yaptık

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Yayladağı ilçesinde, depremin vurduğu Hatay'da yol ve su ile ilgili çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi. Belediyenin "boşa verecek parasının" olmadığını ifade eden Öntürk, "Kırıkhan'da şu an 100 kilometrelik asfalt yapılacak. Bu 100 kilometrelik asfaltı müteahhide versem 750 milyon TL tutuyor. Kırıkhan'da Hatay Belediyesi'nin bir ocağı var. Kırıkhan Belediye Başkanı saatte 150-200 ton taş kırığını tedarik edebileceğini söyledi. Kendisinin de ayrıca 3 kamyon var.Bitümü de (asfalt döşeme üretimi için uygun kaplama) ben göndereceğim. 30 milyonluk bitüm için yer hesap ettik. İş makinelerini aradık tonunu 100 liraya yaptıklarını söyledi. Toplamda 600 ton malzeme gidiyor. Yani 60 milyon yapıyor. Pazarlık yaptık ve bizi kırmayarak 48 milyona anlaştık. 30 milyon da bitüm ile birlikte toplam 78 milyon liraya 100 kilometrelik asfaltı yaptık" dedi.Başkan Öntürk, "Eğer biz asfalt işini müteahhide verirsek 750 milyon TL tutuyor. Ama biz belediyenin tüm imkânlarından yararlanıyoruz. Benim müteahhide vereceğim o kadar param yok. Biz hizmeti böyle yapıyoruz. Ben de bilirim elimi sıcak sudan soğuk suya sokmamayı. Çağırırım müteahhitleri, 'Gidin şu noktaları yapın kardeşim' derim. Sonra da 750 milyon TL parasını veririm. Ama o zaman kimsenin parasını ödeyemem. İşin formülü, hesabını iyi yaparsan belediyeyi doğru dürüst yönetirsin. Projelerimizle en ince detayına kadar ilgilenerek maliyetleri düşürüyor ve farklı projelerimize kaynak ayırabiliyoruz. Her şey güzel Hatay'ımız için" diye konuştu.