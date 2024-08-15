Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Resmi Gazete'de üniversite rektör atama kararları!
Giriş Tarihi: 16.8.2024 02:01 Son Güncelleme: 16.8.2024 02:07

Son dakika: Resmi Gazete'de üniversite rektör atama kararları!

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 16 Ağustos 2024 Tarihli ve 32634 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Resmi Gazete kararına göre bazı üniversitelere yeni Rektör ataması gerçekleştirildi.

Son dakika: Resmi Gazete’de üniversite rektör atama kararları!

Son dakika... 16 Ağustos 2024 Tarihli ve 32634 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı.

İşte ataması gerçekleştirilen rektörler...

İstanbul Teknik Üniversitesi - Prof. Dr. Hasan MANDAL

Gazi Üniversitesi - Prof. Dr. Uğur ÜNAL

Dicle Üniversitesi - Prof. Dr. Kamuran ERONAT

Trakya Üniversitesi - Prof. Dr. Mustafa HATİPLER

İstanbul Esenyurt Üniversitesi - Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR

İstanbul Ticaret Üniversitesi - Prof. Dr. Necip ŞİMŞEK

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi - Prof. Dr. Adnan SÖZEN

Ankara Üniversitesi - Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR

Atatürk Üniversitesi - Prof. Dr. Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU

Akdeniz Üniversitesi - Prof. Dr. Özlenen ÖZKAN

Çukurova Üniversitesi - Prof. Dr. Hamit Emrah BERİŞ

Ortadoğu Teknik Üniversitesi - Prof. Dr. Ahmet YOZGATLIGİL

İlgili Üniversitelerin Rektörlüklerine Atanmıştır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Resmi Gazete'de üniversite rektör atama kararları!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA