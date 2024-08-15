Son dakika: Resmi Gazete’de üniversite rektör atama kararları!

Son dakika... 16 Ağustos 2024 Tarihli ve 32634 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı.
İşte ataması gerçekleştirilen rektörler...
İstanbul Teknik Üniversitesi - Prof. Dr. Hasan MANDAL
Gazi Üniversitesi - Prof. Dr. Uğur ÜNAL
Dicle Üniversitesi - Prof. Dr. Kamuran ERONAT
Trakya Üniversitesi - Prof. Dr. Mustafa HATİPLER
İstanbul Esenyurt Üniversitesi - Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR
İstanbul Ticaret Üniversitesi - Prof. Dr. Necip ŞİMŞEK
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi - Prof. Dr. Adnan SÖZEN
Ankara Üniversitesi - Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR
Atatürk Üniversitesi - Prof. Dr. Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU
Akdeniz Üniversitesi - Prof. Dr. Özlenen ÖZKAN
Çukurova Üniversitesi - Prof. Dr. Hamit Emrah BERİŞ
Ortadoğu Teknik Üniversitesi - Prof. Dr. Ahmet YOZGATLIGİL
İlgili Üniversitelerin Rektörlüklerine Atanmıştır.